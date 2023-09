Sabah Füzuli şəhərinə növbəti köç baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş məcburi köçkünlərin daha bir qrupu sentyabrın 7-də doğma Füzuli şəhərinə qayıdacaq.

