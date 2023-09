ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken Kiyevə rəsmi səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Dövlət katibinin mümkün Kiyev səfəri barədə ötən gün məlumatlar yayılsa da, Dövlət Departamenti bu məlumatı təkzib etmişdi.

