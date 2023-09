Bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti ümumi dəyəri 1 milyard 628,3 milyon manat olan 3 545 müsabiqə əsaslı satınalma keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Xidmətindən bildirilib.

Məlumata görə, bunlardan 52-si açıq tender, 1 966-sı elektron açıq tender, 1 304-ü kotirovka sorğusu, 223-ü isə təkliflər sorğusu üsulu ilə baş tutub.

