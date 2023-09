"Liverpul" "Atletiko" klubu ilə transfer mübadiləsi aparmaq istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi Joau Feliks qarşılığında Darvin Nunesi təklif edib. Lakin 23 yaşlı futbolçu buna razı olmayıb.

Feliks "Barselona"ya transfer olunmaq üçün "Mançester Yunayted" və "Aston Villa"dan gələn təklifləri də geri çevirib.

