Peruda ailə başçısı təsadüfən həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyindən xəbər tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfərə çıxmazdan əvvəl “Google Maps” proqramından istifadə edən kişi fotoda həyat yoldaşının onu başqa kişi ilə aldatdığını görüb. Məlumata görə, paytaxt Limada səfərə çıxmazdan əvvəl kişi “Google Maps”da səfərlə bağlı fotolara baxıb. Bu zaman o qadının başqası ilə fotosunu müşahidə edib. Ailə başçısı dərhal qadından boşanıb.

