Sentyabr bu iki bürc üçün çətin keçəcək

Astroloqlar sentyabr ayının iki bürc üçün fəlakətli olacağını açıqlayıblar. Onlar qarşılaşacaqları bir sıra problemlərə hazır olmalıdırlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu bürclər sırasına Balıq və Qoç daxildir.

Balıq

Balıqlar sahib olduqlarının qədrini bilmirlər. Buna görə də çox tezliklə Kainat onlara həyati, lakin çox da xoş olmayan bir dərs verəcəkdir. İşinizi, pulunuzu, sevdiyiniz insanı və hətta dostunuzu itirə bilərsiniz. Siz eqoist olduğunuz və buludlarda uçduğunuz üçün tez-tez insanların sizin ətrafınızda özlərini narahat hiss etdiyini görmüsünüz. Buna görə də sizinlə əlaqəni dayandırmaq istəyəcəklər.

Amma işə gəlincə, bu işdə siz də çətinlik çəkəcəksiniz. Səhvlərinizin qarşılığını ödəyə bilərsiniz. Nəticədə siz təkcə yerinizi deyil, həm də pulunuzu itirə bilərsiniz.

Qoç

Qoçlar hamı ilə rəqabət aparmağa öyrəşiblər. Düşünürlər ki, bu yolla öz üstünlüklərini sübut edə bilərlər. Ancaq əslində bu, böyük bir yanlış fikirdir. Çünki həyatın sınaqlarının öhdəsindən tək gəlmək çox çətindir. Əgər yaxın gələcəkdə komanda kimi hərəkət etməyiniz lazım olduğunu başa düşmürsünüzsə, o zaman dəstəksiz və yaxınlıqdakı insanlardan məhrum olmaq riskiniz var.

Hər kəs sizdən üz döndərə və sizi problemlərinizlə baş-başa buraxa bilər.

