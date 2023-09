Bu il avqustun 1-nə Azərbaycan banklarında işləyənlərin sayı 23 319 nəfər təşkil edib.

Azərbaycan Mərkəzi Bankından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu, ötən il avqustun 1-i ilə müqayisədə 7,3% çoxdur.

