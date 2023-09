Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakinlərin sözlərinə görə, saat 7 radələrində başlayan təbiət hadisəsi rayonda fəsadlara səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.