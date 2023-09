Azərbaycan millisinin futbolçusu Şahruddin Məhəmmədəliyevin Türkiyənin “Adana Dəmirspor” klubuna keçidi rəsmiləşib.

Metbuat.az Superliqa təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı qapıçı yeni komandası ilə müqavilə bağlayıb.

“Qarabağ”dan ayrılaraq Türkiyə klubu ilə anlaşan qolkiperin “Adana Dəmirspor”la sözləşməsinin müddəti 2 illik nəzərdə tutulub.

