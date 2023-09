XİN bölgədəki vəziyyətlə əlaqədar brifinq keçirdi

Sentybarın 8-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində nazir Ceyhun Bayramov, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovun iştirakı ilə ölkəmizdə akkreditə olunmuş diplomatik korpus üçün brifinq keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a XİN-dən bildirilib.

Brifinq zamanı aşağıdakı əsas məqamlar vurğulanıb:

