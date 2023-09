Ən paxıl bürclər - Sizə ziyan vura bilərlər

Astroloqlar müəyyən ediblər ki, bəzi bürclər digərlərinə nisbətən daha paxıl, başqalarına həsəd aparan olurlar.

Metbuat.az bildirir ki, astroloqlara görə həmin bürclər bunlardır:

Balıqlar

Bu bürc altında doğulan insanların nəinki paxıllıq hiss, bütün emosiaları "ərşdə"dir. Onlar bütün hissləri pik həddə yaşayırlar. Onlarla diqqətli olun, paxıllıq duyğuları bəzən münasibətlərinizə də zərər yetirə bilər.

Şirlər

Bu bürc altında doğulan insanlar daim lider olmaq istədikləri üçün bunu bacarmadıqları zaman digərlərinə qarşı paxıllıq hissləri oyanır. Bu zaman onların gözü heç sevdiklərini də görməyə bilər. Sevgi münasibətləri də daxil.

Əqrəb

Bu bürclər onsuzda sosial münasibətlərdə uğursuz sayılırlar. Hədəflərinə doğru gedən yolda axsayan əqrəblər bunun qarşılığında paxıllıq etməyə başlayırlar. Onların sizə paxıllıq etməsi aranızda soyuqluq yaradacaq.

