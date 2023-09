Naxçıvan Muxtar Respublikası Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzinə direktor təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərkəzin direktorluğu Elçin Rəfiyevə həvalə olunub.

Qeyd edək ki, E.Rəfiyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Müəssisələrinin Təminatı Mərkəzinin direktoru, eyni zamanda, idarə heyətinin sədridir.

