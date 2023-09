Ədliyyə Nazirliyi daha bir siyasi partiyanı dövlət qeydiyyatına alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə qeydiyyatdan keçən təşkilat Hafiz Hacıyevin rəhbərlik etdiyi "Müasir Müsavat Partiyası" olub.



Qeyd edək ki, bununla da qeydə alınan partiyaların sayı 16-ya çatıb.







