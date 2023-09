Pandemiyanın təhsilə vurduğu zərərləri görməyə başlayırıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Bakı təhsil işçilərinin sentyabr konfransında deyib..

Nazir bildirib ki, pandemiya azərbaycanlı uşaqların təhsilinə ciddi zərər vurub.

“Bunun təsirlərini məktəblərimiz və cəmiyyət daha dərindən müzakirə etməlidir. Bunu danışmaq və qabartmaqdan qorxmaq lazım deyil”,- deyə nazir əlavə edib.

