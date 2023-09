Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev ABŞ-ın 2001-ci ilin 11 sentyabrında baş verən hadisəyə bənzər hücuma məruz qala biləcəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, bu hücum nüvə silahı ilə həyata keçirilə bilər. Medvedev sosial media hesabında “11 sentyabr ərəfəsində bir neçə söz" adlı yazı paylaşıb. O ABŞ-ın 11 sentyabrda baş verən hadisəyə bənzər hücuma məruz qalacağını, lakin bu hücumun nüvə və ya bioloji komponentlə olacağını bildirib.

