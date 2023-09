“Trabzonspor”un yeni transferi Nikolas Pepenin forma nömrəsi maraqlı üsulla seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pepenin forma nömrəsi “Trabzonspor” azarkeşlərinin səsverməsi ilə seçilib. Səsverməyə görə, Pepe 29 nömrəli formanı geyinəcək.

Məlumata görə, “Trabzonspor”da futbolçunun forması ilk dəfədir azarkeşlər tərəfindən seçilir. Səsvermədə dünyanın fərqli ölkəsindən olan “Trabzonspor”un bəzi qərarlarında səsvermə hüququna malik olan azarkeşlər iştirak edib.

