Şimali Koreya lideri Kim Çen In Rusiyaya rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bu barədə məlumat Kremlin saytında dərc olunub. Bildirilir ki, Kim Çen In Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə bu ölkəyə gələcək.

Tərəflərin qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri, o cümlədən Rusiyaya silah tədarükü məsələsini müzakirə edəcəkləri gözlənilir.

Qeyd edək ki, bu, 4 ildən sonra Kim Çen Inın ilk xarici səfəridir.

