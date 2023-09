İlin sonunda xoşbəxtlikdən "dəli olacaq" üç bürc

Astroloqlar ilin sonuna doğru iş və sevgi həyatında uğur qazanacaq 3 bürcü müəyyən ediblər.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Oxatan

Çalışqanlığı davam etdirmək lazımdır, ruhdan düşmək olmaz. Əziyyətlərinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Xüsusən iş həyatında sizi uğurlu layihələr gözləyir. Planlı və məsuliyyətli davranmağa çalışın.

Buğa

İlin ortalarında baş verən neqativ hadisələr unudulacaq. İlin sonunda eşq həyatında çoxdandır gözlədiyiniz hadisələrlə rastlaşacaqsınız. Xəyalını qurduğunuz anlara az qalıb. Şəxsi münasibətlərdə məsuliyyətli olun.

Əqrəb

İlin sonunda sevgi münasibətlərində sizi də gözəl anlar gözləyir. Səmimi və dürüst olmağa çalışın, uğur özü ardınızca gələcək.

