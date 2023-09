Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.

Telefon danışığı zamanı Türkiyə-Ermənistan münasibətləri və regional məsələlər müzakirə edilib.

Ərdoğanın Paşinyanla telefon danışığında bölgədə daimi sülh və sabitliyin bərqərar olmasının bütün region ölkələrinin inkişafına və rifahına töhfə verəcəyi vurğulanıb.

