Bakıda məşhur plaza bağlanır - FOTO

Bakıdakı "Ask plaza" fəaliyyətini dayandırır.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb plazanı idarə edən şirkətin ləğv edilməsidir.

Belə ki, ötən gün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (ASC) ləğv edilib. ASC-nin tərkibində fəaliyyət göstərən 3 müəssisə Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verilib, digər müəssisələr ləğv edilib.

"Ask plaza"nı idarə edən "ASK Xidmət” MMC də ləğv edilən müəssisələr arasındadır. Qeyd edək ki, MMC "ASK Plaza” İşgüzar Əlaqələr Mərkəzi, "ASK Plaza” İşgüzar Əlaqələr Mərkəzi 2-ci korpus, "AMAY” Ticarət Mərkəzi və digər əmlaklarda mülkiyyətçinin adından çıxış edərək obyektlərdə yerləşən qeyri-yaşayış sahələrini icarəyə vermək, texniki vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq, yanğın təhlükəsizliyi və qüvvədə olan digər təhlükəsizlik normalarının müvafiq şəkildə saxlanılmasını təmin edirdi.

Nazirlər Kabinetinə MMC-ni ləğv etmək tapşırılıb. Müəssisənin ləğv edilməsindən sonra "Ask plaza"nın da fəaliyyətini dayandıracağı gözlənilir.