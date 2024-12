Xorvatiya Baş naziri Əli Əsədova başsağlığı verdi

Xorvatiya Respublikasının Baş naziri Andrey Plenkoviç Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədova başsağlığı məktubu ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

“Dekabrın 25-də Bakıdan Qroznıya uçan “Azərbaycan Hava Yolları”na məxsus təyyarənin sərnişinləri və ekipaj üzvlərinin ölümü ilə bağlı faciəvi xəbəri dərin hüznlə aldım. Xorvatiya Respublikası Hökuməti adından və şəxsən öz adımdan Sizə, həlak olanların ailələrinə və bu faciədən zərər çəkmiş bütün insanlara dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Biz həmçinin, xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzulayırıq.”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.