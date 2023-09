Albaniyanın Elbasan şəhərində təlim-məşq toplanışında olan 19 yaşadək (U-19) futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası hazırlıq çərçivəsində növbəti yoldaşlıq oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Albaniyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandasına qarşı oyun heç-heçə yekunlaşıb - 0:0.

Qeyd edək ki, bu komandalar arasında sentyabrın 9-da keçirilən görüş rəqibin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

