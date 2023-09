Kim Çen Inın Rusiyaya səfəri barədə Kremldən açıqlama

Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov Şimali Koreya lideri Kim Çen Inın Rusiyaya səfəri barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Kim Çen Inın Prezident Vladimir Putinlə görüşündə müdafiə naziri Sergey Şoyqu da iştirak edəcək. Peskov mövzu ilə bağlı suala “Bəli, iştirak edəcək” cavabını verib. Kremlin sözçüsü əlavə edib ki, Rusiya və Şimali Koreya müdafiə nazirləri arasında ayrıca görüş gözlənilmir.

Qeyd edək ki, Şimali Koreyanın rəsmi xəbər agentliyi Kim Çen Inın Rusiyaya getdiyini əks etdirən fotolar dərc edib. Rusiya Dəmir Yollarının simvollarını olduğu zirehli qatar Primorsk diyarında Razdolnaya çayı üzərindəki körpünü keçərək şimala doğru hərəkət edib.

