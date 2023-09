BP şirkətinin baş icraçı direktoru Bernard Luni istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.

Luninin istefa səbəbi açıqlanmayıb. Lakin mənbələr onun şirkətdəki şəxsi münasibətlər səbəbindən istefa verdiyini bildiriblər.

Vurğulanıb ki, həmin vəzifənin icrası şirkətin maliyyə direktor Mürrey Aukinklosa həvalə edilib.

