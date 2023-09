Sentyabr döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olan əsgər Bəxtiyar Muradovun anası Yeganə Muradova övladının şəhidlik xəbərini almasından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baku TV-yə danışan .əhid anası bildirib ki, yeganə övladının toyunu etməyi arzulayırmış:

“Həyət insanlarla doldu. Məni aldatdılar, dedilər, yaralanıb. Gecə saat üç idi, qaynımdan soruşdum, dedi ki, Bəxtiyar şəhid olub. Həmişə deyirdim ki, onun bəy otağı olacaq. Oğlumun bəy otağını şəhid otağı etdim”.

