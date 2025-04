Ronaldo "Real"a qayıda bilər

Portuqaliya millisinin və "Əl-Nəsr"in hücumçusu Kriştiano Ronaldo sabiq klubu "Real"a qayıda bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sky Sports" məlumat yayıb.

40 yaşlı forvard "Əl-Nəsr"lə cari mövsümün sonunda başa çatacaq müqaviləsini yeniləməyi nəzərdə keçirmir. Ronaldo 2025-ci il klublararası dünya çempionatında iştirak etmək istəyir. "Əl-Nəsr" isə bu turnirə vəsiqə qazana bilməyib.

FİFA iyunun 1-dən 10-a kimi klublararası dünya çempionatı zamanı xüsusi transfer pəncərələri açacaq. Nəticədə Ronaldo da bir komanda ilə bir turnirlik müqavilə imzalamaq imkanı əldə edəcək. O, sabiq klubu "Real"a qayıtmaq niyyətindədir. Çünki futbolçu Madrid təmsilçisinin turnirin qalibi olacağına inanır.

Daha əvvəl hücumçu ilə "İnter Mayami" və "Əl-Hilal"ın da maraqlandığı barədə məlumat yayılmışdı.

Ronaldo bu mövsüm milli komandası və klubu ilə keçirdiyi 40 matçda 34 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib.

