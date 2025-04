Azərbaycanın Əməkdar həkimi vəfat edib.

Metbuat.az Manset.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış lor-cərrah Məmili Süleymanov qəfil vəfat edib.

O, Naxçıvan MR Şərur rayonunda dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Məmili Süleymanov Naxçıvanda tanınmış cərrah olub, 65 ilə yaxın fəaliyyət göstərib və "Əməkdar həkim" fəxri adına layiq görülüb.

Allah rəhmət eləsin!

