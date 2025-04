Sumqayıtda bu obyektlər söküləcək - Xəbərdarlıq edildi

Sumqayıtla Abşeronu birləşdirən Saray körpüsünün ətrafında yerləşən və hərəkətə maneə törədən obyektlər söküləcək.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, körpüyə giriş-çıxış hissələrində yerləşən bəzi obyektlər sürücülərin rahat hərəkətinə maneə törədir. Hətta pik saatlarda sıxlıq müşahidə edilir və qəzalar olur.

Problemin həlli məqsədilə aidiyyəti qurumlar tərəfindən monitorinq aparılıb. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilib ki, bəzi obyektlər yol kənarında yerləşir və nəqliyyat axınını çətinləşdirir.

Dövlət qurumları tərəfindən artıq bu obyektlərin sökülməsi ilə bağlı qərar verilib. Sözügedən obyektlərin sahiblərinə xəbərdarlıq edilib və onlara müəyyən müddət ərzində obyektlərini boşaltmaları üçün vaxt veriləcək. Müddət başa çatdıqdan sonra isə aidiyyəti orqanlar tərəfindən söküntü işlərinə başlanacaq.

Mövzu ilə bağlı daha ətaraflı videomaterialı təqdim edirik:

