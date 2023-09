Ermənistan NATO üzvü olur? - RƏSMİ AÇIQLAMA

NATO hazırda blokun Ermənistan hesabına genişləndirilməsi imkanını nəzərdən keçirmir və İrəvanın özü də təşkilata qoşulmaq üçün müraciət etməyib.

Metbuat.az "İzvestiya"ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə Şimali Atlantika Alyansı məlumat verib.

“Cənab Fehlingerin NATO ilə rəsmi əlaqəsi yoxdur. O, NATO əməkdaşı deyil, onun fikirləri və fikirləri özünə məxsusdur və alyansın fikirlərini əks etdirmir. “NATO-nun Genişlənməsi üzrə Avropa Komitəsi” adına baxmayaraq, alyansın komitəsi və ya orqanı deyil”, - deyə blokun rəsmi nümayəndəsi “İzvestiya”ya deyib.

O, həmçinin vurğulayıb ki, alyansın tərəfdaşları NATO ilə münasibətlərinin səviyyəsini özləri müəyyən etməlidirlər.

“Ermənistandan alyansa qoşulmaq üçün rəsmi müraciət olmayıb. Hərbi bloka qoşulmağa can atmayan digər tərəfdaş ölkələrlə uzunmüddətli əməkdaşlığı nəzərə alsaq, bu, bizim nöqteyi-nəzərimizdən problem deyil”, - deyə alyansdan əlavə edilib.

