ABŞ-də avqust ayında inflyasiya enerji qiymətlərinin bahalaşması səbəbilə son 6 ayda ilk dəfə artıb.

Metbuat.az bu barədə "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir.

Hesabat dövründə ABŞ-də inflyasiya illik 3,7% artıb. Aylıq bazda inflyasiya isə 0,6% təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.