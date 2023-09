Bakının bu iki ərazisində sürüşmə zonası aktivləşdi - VİDEO

Paytaxt ərazisində torpaq sürüşmələri aktivləşib...

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, Coğrafiya institunun şöbə müdiri Mirnuh İsmayılov bildirib ki, ümumi olaraq torpaq sürüşmələrinin aktivləşdiyi aylardayıq. Onlarla binanın, fərdi yaşayış evinin, obyektlərin yerləşdiyi bu ərazidə sürüşmənin aktivləşməsi isə daha böyük təhlükədən xəbər verir.

Mirnuh İsmayılov sürüşmənin aktiv olduğu digər ərazilərdən də söz açıb. Hökməli qəsəbəsi Nübar massivi və Masazır da sürüşmənin aktivləşdiyi zonalardandır.

Qeyd edək ki bu gün, Oğuzda və Lerik rayonu ərazilərində də torpaq sürüşməsi müşahidə olunub.

Daha ətraflı videoda:

