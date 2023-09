AZAL Tbilisi, İstanbul və Dubaya ucuz biletləri satışa çıxarır

Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı (AZAL) ən populyar istiqamətlər - Tbilisi, İstanbul və Dubaya xüsusi aksiyaya başlayır. Bu təklif sərnişinlərə uçuşun rahatlığı və keyfiyyətindən, eləcə də münasib qiymətlərdən istifadə etmək üçün unikal imkan yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tbilisiyə aviabiletin bir istiqamətə dəyəri cəmi 90 AZN-dən başlayaraq, gediş-gəliş isə 180 AZN-dən başlayaraq təşkil edir. Bu, Gürcüstanın gözəlliyindən, zəngin irsindən və gözəl memarlığından zövq almaq üçün əla fürsətdir.

Ən populyar turizm şəhərlərindən olan İstanbula səyahət bir tərəfə 174 AZN-dən başlayaraq, gediş-gəliş isə 347 AZN-dən başlayan qiymətə başa gələcək. Qeyd edək ki, İstanbula uçuşlar Sabiha Gökçen Beynəlxalq Hava Limanına həyata keçiriləcək ki, bu da sərnişinlərin səfərləri zamanı rahatlığını təmin edəcək.

Dubaya səyahət etmək arzusunda olanlar üçün isə AZAL bir tərəfə 237 AZN-dən başlayaraq, gediş-gəliş aviabiletini - 437 AZN-dən başlayaraq təklif edir. Bu kosmopolit şəhərə baş çəkin və onun dəbdəbəsindən zövq alın.

Xüsusi təklif 1 noyabr 2023-cü il - 29 fevral 2024-cü il tarixləri arasında aviabiletlər üçün keçərlidir.

Aviabiletləri “Azərbaycan Hava Yolları”nın www.azal.az saytından və ya aviaşirkətin rəsmi kassalarından əldə etmək mümkündür.

Qeyd edək ki, bu təklif məhdud saydadır, ona görə də aviabiletləri indidən bron etmək fürsətini qaçırmayın.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.