Kreml Ermənistan və Azərbaycana çağırış etdi

Moskva Qarabağda davam edən gərginlikdən narahatdır.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

Onun sözlərinə görə, gərginlik səngimir və hətta bəzi yerlərdə artmağa meyllidir.

"Biz həm İrəvan, həm də Bakı ilə təmaslarımızı davam etdiririk. Əlbəttə ki, biz hər iki tərəfi təmkinli olmağa və iki il əvvəl imzalanmış həmin üçtərəfli sənədlərin ruhunda hərəkət etməyə çağırırıq. Əlbəttə ki, indiyə kimi ortaya çıxan yeni reallıqları nəzərə alaraq...", - deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb.

