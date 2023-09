Sentyabrın 15-dən Bakı metropolitenində qatarların hərəkəti payız-qış qrafikinə uyğun tətbiq ediləcək. Bu səbəbdən “Bakmil” stansiyası və əksinə hərəkət edən qatarların hərəkət cədvəlinə də dəyişikliklər edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qatarların qeyd edilən istiqamətlərdə hərəkət cədvəli “metro.gov.az” saytının “Sərnişinlər üçün” bölməsinin “Qatarların hərəkət cədvəli” yarımbölməsində dərc edilib.

Qeyd edək ki, yeni qrafik sentyabrın 15-i səhər saat 06:00-dan qüvvəyə minir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.