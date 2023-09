Türkiyə Prezdienti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla fransalı həmkarı Emmanuel Makron arasında maraqlı dialoq baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Ərdoğanla Makronun G20 sammitində görüş çərçivəsində söhbətinin görüntüləri yayılıb.

İki lider ayaqüstü söhbət ediblər:

- Mənə söz vermişdiniz ki, Türkiyəyə danışmağa gələcəksiniz.

- Gəlmək istəyirdim, amma sən yox idin.

- Gəl danışaq.

- Bəli, gələcəm.

