Ən pis xasiyyətli bürclər - Sizi bezdirəcəklər

Astroloqlar 3 bürc altında doğulan insanların mürəkkəb xarakterə malik olduğunu düşünürlər.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Balıqlar

Onlar emosionallıqları ilə tanınırlar. Tez-tez qərar dəyişmələri, sözləri ilə əməllərinin ziddiyət təşkil etməsi sizə zərər yetirə, bezdirə bilər. Onlarla sevgi münasibətinə başlayacaqsınızsa, bu ehtimalı düşünməlisiniz.

Dolça

Bu bürc altında doğulan insanlar daha çox asosial olurlar, öz dünyaları olur. Onları anlamaq çətindir, buna görə də, onlarla quracağınız münasibət bir müddət sonra sizi sıxa bilər. İki dəfə düşünün.

Əqrəb

Anadangəlmə kobud insanlardır. Bəzən bu ən yaxın insanlara qarşı da özünü büruzə verir. Onlarım mehriban və aqressiv halları arasında qalmaq sizin üçün heç də xoş olmayacaq.

