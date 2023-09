Azərbaycan millisinin iki oyun üçün heyəti açıqlandı

Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığmasının UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlar üçün heyəti bəlli olub.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Siyasət Əsgərov 23 oyunçuya dəvət göndərib.

Komanda sözügedən matçlara hazırlıq məqsədilə sentyabrın 18-dən təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

Qeyd edək ki, sentyabrın 22-də "Dalğa Arena"da Kipri qəbul edəcək Azərbaycan millisi sentyabrın 26-də Monteneqronun qonağı olacaq.

