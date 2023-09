İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun baş məşqçisi Pep Qvardiola "Barselona"nıngənc ulduzu Lamin Yamala zəng edib.

Metbuat.az bildirir ki, o, Yamalın "Siti"yə keçidə necə baxdığı ilə maraqlanıb. 16 yaşlı oyunçu isə Qvardiolanın təklifini rədd edib.

Qeyd edək ki, Yamal "Barselona"da və İspaniya millisində bu ay debüt edib.



