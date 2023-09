APA TV Qarabağdakı erməni quldurlarının sabiq başçısı Araik Arutyunyanla bir sinifdə oxuyan, uşaqlığı Xankəndidə keçən Sima Həsənovadan müsahibə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sima Həsənova bildirir ki, Araik dərslərini elə də yaxşı oxumayıb, hər hansı bir nailiyyəti olmayıb. Ancaq o, hər zaman azərbaycanlılara qarşı qısqanclığı ilə yadda qalıb.

Həmin müsahibəni təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.