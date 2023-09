"Real Madrid" müdafiəçisi Dani Karvahalın əvəzedicisini tapıb.

Metbuat.az "AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Kral klubu" "Çelsi"dən Ris Ceymsi transfer etməyi planlaşdırır. Madrid təmsilçisi Ceymslə uzunmüddətli müqavilə bağlamaq istəyir.

Qeyd edək ki, "Çelsi"nin kapitanı təyin olunan Ris Ceymsin klubla sözləşməsinin müddəti 2028-ci ildə başa çatacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.