Külək gücləndi, yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Saat 21:00-a olan məlumata əsasən Quba, Qusar, Şəki, Xaltan, Şahdağ, Sabirabad, Göyçay, Zərdab, Cəfərxan, Qəbələ, Oğuz, Altıağac, Şabran, Daşkəsən, Bakıda şimşək çaxıb, arabir leysan yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

Külək: Şimal-qərb küləyi arabir Bakıda və Abşeron yarımadasında 20-25 m/s, Neftçalada 20 m/s-dək güclənib.

Havanın temperaturu: Bakıda və Abşeron yarımadasında 20-23, aran rayonlarında 23-26, dağlıq rayonlarda 7-12 dərəcə isti qeydə alınıb.

