“Əl Raed”- “Əl Nəsr” qarşılaşmasında xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kriştiano Ronaldonun cərimə zərbəsindən vurduğu top operatorun başına dəyib. Qısa müddətə huşunu itirən operatora ilkin tibbi yardım göstərilib. Operator müdaxilədən sonra işinə davam edib.

Qeyd edək ki, oyun “Əl Nəsr”in 3-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

