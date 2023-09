Energetika sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri müəyyən edilir

Azərbaycanda energetika sahəsində dövlət siyasətinin 6 əsas prinsipi olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisə daxil olmuş "Energetika haqqında" yeni qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Sənədə əsasən, həmin prinsiplər aşağıdakılardır:

- energetika sahəsində fəaliyyətin bazar münasibətləri və azad rəqabət əsasında qurulması;

- energetika sahəsində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi;

- energetika sahəsində fəaliyyətin və tənzimlənmənin şəffaflığı;

- bu Qanunla müəyyən edilmiş hallarda energetika sahəsində fəaliyyət növlərinin ayrılması;

- enerji istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi;

- energetika sahəsində dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi.

