Asiya Çempionlar Liqası çərçivəsində “Persepolis” klubu ilə qarşılaşacaq Səudiyyə Ərəbistanının “Əl Nəsr” klubu İrana gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tehran Azadi Stadionunda baş tutacaq qarşılaşma tamaşaçısız oynanılacaq. Məlumata görə, yerli azarkeşlər “Əl Nəsr” klubunun qaldığı otelə axın ediblər. Azarkeşlər “Ronaldo, Ronaldo” deyə çağırıblar.

