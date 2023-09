Uruqvaylı vunderkid Fabrisio Dias Qətərin "Al-Qarafa" klubu ilə müqavilə bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

20 yaşlı futbolçunu PSJ və Barselona klubları da transfer etmək istəyirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.