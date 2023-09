Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Türkiyənin Parisə təyin olunmuş yeni səfiri Yunus Demirer ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə L.Abdullayeva "X" səhifəsində paylaşım edib.

Görüş Parisdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində baş tutub.

Səfir türkiyəli həmkarına diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.