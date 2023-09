UEFA “Qarabağ”a bu qədər ödəniş etdi - MƏBLƏĞ

2023/2024-cü illər mövsümündə UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və UEFA Avropa Konfrans Liqasında iştirak edən klublar üçün UEFA tərəfindən ayrılmış pul vəsaiti AFFA-nın vasitəçiliyi ilə müvafiq klubların hesabına köçürülüb.

AFFA-dan verilən məlumata görə, UEFA “Qarabağ” Futbol Klubuna (FK) beş milyon avrodan çox ödəniş edib:

UEFA “Qarabağ” FK üçün 5 milyon 876 min avro, “Neftçi” və “Sabah” FK üçün isə 650 min avro ödəniş edib.

Qeyd edək ki, UEFA-dan yerli klublarımıza ayrılan ümumi məbləğ 7 milyon 176 min avrodur.

