2024-cü ilin bəxtəvər bürcləri - Sevgi, karyera, pul...

2024-cü ildə sevgi, karyera və pul baxımından şanslı olacaq bürclər açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, astroloqlar deyir ki, gələn il maliyyə, işgüzar və romantik münasibətlərdə 5 bürc ön plana çıxacaq.

Siyahıya Qoç bürcü liderlik edir. Bu bürcdən olaninsanlar çalışqan, iddialı və qətiyyətli olurlar. 2024-cü il Qoç bürcündən olanlara karyera və iş imkanları gətirəcək. Onları yüksəliş, maaş artımı və ya yeni iş imkanları gözləyir.

Buğa 2024-cü ildə sevgidə şanslı olacaq. Münasibətlərində düzgün addımlar atsalar, onları xoşbəxtlik gözləyir. Buğalar romantik münasibət dövründə ailələri ilə daha güclü bağlar qurmalıdırlar.

Gələn il Xərçənglər həyatda, ailədə və evdə şanslı olacaqlar. Yeni evə köçmək, ev bəzəklərinə sərmayə qoymaq və ya ailə ilə daha çox vaxt keçirmək kimi imkanlar ön plana keçir. Özlərini daha xoşbəxt hiss etmək üçün həyatlarında bəzi məsələlərdə böyük dəyişikliklərə ehtiyac var.

Tərəzilər gələn il tez-tez səyahət etmək imkanı qazanacaqlar. Yeni kəşflər onları həmişə enerjili və xoşbəxt edir. Tərəzilər 2024-cü ildə Venera və Yupiterin enerjilərindən yararlanaraq daha aktiv həyatla yeni təcrübələr yaşaya bilərlər.

İş ehtirasları ilə tanınan Əqrəblər karyera məqsədlərində gözlədikləri nəticələrə nail olacaqlar. Astroloqlar onların Mars və Plutonun enerjilərindən yararlanaraq həyatlarında lazım olan motivasiyanı əldə edəcəklərini bildirirlər.

Aidə / Metbuat.az

