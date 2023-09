Xəbər verdiyimiz kimi, Xocavənddə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə (AAYDA) məxsus “Howo” markalı yük avtomobilinin minaya düşməsi nəticəsində sürücü və sərnişini həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Agentlik terror aktı nəticəsində həlak olan Sadıxov Samir Sabiroviç və Quliyev Fərhad Hüseynağa oğlunun fotolarını paylaşıb.

Xatırladaq ki, bu gün səhər saatlarında DİN-in 4 əməkdaşı terror aktı nəticəsində həlak olub.

