Ermənistan hakimiyyəti mövcud durumla bağlı olaraq Rusiya sülhməramlıları ilə əlaqə saxlayıb. Lakin sülhməramlılar onların zənginə cavab verməyib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Ermənistan mediası yazır.

